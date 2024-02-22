Одесситов предупреждают: вечером 22 февраля ухудшится погода

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, до конца сегодняшнего дня, четверга, 22 февраля 2024 года, а также ночью и утром пятницы, 23 февраля, в регионе сохранится туман, видимость на автодорогах составит не более 200-500 метров.

Кроме того, днем 23 февраля ожидаются порывы юго-восточного ветра, скорость которого будет в пределах 15-17 м/с.

«В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей»,

– предупреждают горожан в пресс-службе Одесского горсовета.

Также не следует забывать о том, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность и высока вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка их к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины.

Одесситов и гостей региона в очередной раз предупреждают: пребывание в пляжной зоне во время шторма опасно. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае не трогайте их, а безотлагательно сообщите о находке в полицию по номеру 102.