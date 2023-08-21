Прогноз погоды в Одессе на 22 августа: жара продолжается

Аномальная жара, установившаяся в Одесском регионе несколько дней назад, похоже, пока не намерена отступать: по крайней мере, прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей на вторник, 22 августа 2023 года, очень неутешителен.
Прогноз погоды в Одессе 22 августа
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 22-24°С, днем 31-33°С.
Температура морской воды 26-27°С.
Прогноз погоды на Одесской области 22 августа
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 20-25°С, днем 31-36°С.
На автодорогах области видимость хорошая.