Прогноз погоди в Одесі на 22 серпня: спека триває

Аномальна спека, яка встановилася в Одеському регіоні кілька днів тому, схоже, поки що не має наміру відступати: принаймні прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів на вівторок, 22 серпня 2023 року, дуже невтішний.
Прогноз погоди в Одесі 22 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 22-24°С, вдень 31-33°С.
Температура морської води 26-27°С.
Прогноз погоди на Одещині 22 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 20-25°С, вдень 31-36°С.
На автошляхах області видимість добра.