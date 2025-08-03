Ключевые моменты:
- Погода в Одессе 4 августа: переменная облачность, без осадков. Ночью +19+21 °C, днем +30+32 °C.
- Погода в Одесской области 4 августа: переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью +16+21°C, днем +30+35 °C.
- Видимость на автодорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 4 августа
По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 23-24°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 4 августа
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем 30-35°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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