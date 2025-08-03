кот на пляже

Ключевые моменты:

  • Погода в Одессе 4 августа: переменная облачность, без осадков. Ночью +19+21 °C, днем +30+32 °C.
  • Погода в Одесской области 4 августа: переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью +16+21°C, днем +30+35 °C.
  • Видимость на автодорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 4 августа

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 19-21°С, днем 30-32°С.

Температура морской воды 23-24°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 4 августа

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем 30-35°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Одесщина после года деколонизации: что удалось, что мешает и как двигаться дальше.

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