Прогноз погоды в Одессе: будет ли погожим понедельник 15 мая?

Завтра, в понедельник, 15 мая 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают достаточно теплую и малооблачную погоду. Осадков не придвидится.
Прогноз погоды в Одессе 15 мая
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем до 18-20°С тепла.
Температура морской воды 15-16°С.
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Прогноз погоды в Одесской области 15 мая
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-12°С тепла, днем она поднимется до 18-23°С, а местами – даже до до 26°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой