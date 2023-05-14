Прогноз погоды в Одессе: будет ли погожим понедельник 15 мая?

Воскресенье в Одессе будет по-летнему теплым – прогноз погоды на 14 мая По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтрашний день, воскресенье, 14 мая 2023 года, обещает быть в Одессе и Одесской области хоть и переменно-облачным, но очень теплым. Столбики термоментов в этот день могут подняться до отметки +20-22°С. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе и области 11 мая: ночь будет холодной По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей в четверг, 11 мая 2023 года, в Одессе будет облачно, без осадков. По области ночью возможні заморозки на грунте. ПОДРОБНЕЕ

Будет ли в Одессе дождь 10 мая: прогноз синоптиков Завтра, в среду, 10 мая 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ждать ли в этот день осадков, рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ