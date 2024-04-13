Прогноз погоды на 14 апреля: о какой опасности предупреждают одесситов

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 14 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится по-летнему теплая погода. Кроме того, жителей региона предупреждают о чрезвычайной, местами высокой пожарной опасности.
Прогноз погоды в Одессе на 14 апреля
В Одессе на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-14°С, днем 21-23°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 апреля
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°С, днем 21-26°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой