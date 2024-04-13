Прогноз погоди на 14 квітня: про яку небезпеку попереджають одеситів

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 14 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається по-літньому тепла погода. Крім того, мешканців регіону попереджають про надзвичайну, місцями високу пожежну небезпеку.
Прогноз погоди в Одесі на 14 квітня
В Одесі на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-14°С, вдень 21-23°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 14 квітня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°С, вдень 21-26°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової