Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды на 12 сентября: почему одесситам надо меньше ездить по городу

Прогноз погоды на 12 сентября: почему одесситам надо меньше ездить по городу

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 12 сентября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается гроза. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Объявлено штормовое предупреждение.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

Кроме того, автомобилистам советуют не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач, а пешеходам – осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Прогноз погоды в Одессе на 12 сентября

В Одессе на завтра прогнозируют переменную облачность. Умеренный дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Ветер южный, 7-12 м/с

Температура ночью 18-20°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 12 сентября

По Одесской области завтра переменная облачность. Умеренный дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Ветер южный, 7-12 м/с

Температура ночью 15-20°С, днем 20-25°С.

На автодорогах области местами туман, видимость 200-500 метров.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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