Прогноз погоди на 12 вересня: чому одеситам треба менше їздити містом

За даними синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 12 вересня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується гроза. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Оголошено штормове попередження.
У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок.
Крім того, автомобілістам радять не залишати свої авто під деревами та лініями електропередач, а пішоходам – обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів.
Прогноз погоди в Одесі на 12 вересня
В Одесі на завтра прогнозують мінливу хмарність. Помірний дощ, гроза. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 7-12 м/с
Температура вночі 18-20°С, вдень 22-24°С.
Температура морської води 20-21°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 12 вересня
По Одеській області завтра мінлива хмарність. Помірний дощ, гроза. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 7-12 м/с
Температура вночі 15-20°С, вдень 20-25°С.
На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 метрів.