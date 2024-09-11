Прогноз погоди на 12 вересня: чому одеситам треба менше їздити містом

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок.

Крім того, автомобілістам радять не залишати свої авто під деревами та лініями електропередач, а пішоходам – обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів.

Прогноз погоди в Одесі на 12 вересня

В Одесі на завтра прогнозують мінливу хмарність. Помірний дощ, гроза. Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 7-12 м/с

Температура вночі 18-20°С, вдень 22-24°С.

Температура морської води 20-21°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 12 вересня

По Одеській області завтра мінлива хмарність. Помірний дощ, гроза. Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 7-12 м/с

Температура вночі 15-20°С, вдень 20-25°С.

На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 метрів.