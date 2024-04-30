Прогноз погоды: каким обещает быть в Одессе первый день мая

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 1 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая погода без осадков. Воздух днем прогреется до 20-22°С.
Прогноз погоды в Одессе на 1 мая
В Одессе на завтра синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем 20-22°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 мая
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем 20-25°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.