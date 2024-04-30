Прогноз погоди: яким обіцяє бути в Одесі перший день травня

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в середу, 1 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується тепла погода без опадів. Повітря вдень прогріється до 20-22°С.
Прогноз погоди в Одесі на 1 травня
В Одесі на завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 10-12°С, вдень 20-22°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 1 травня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 7-12°С, вдень 20-25°С вище за нуль.
На автошляхах області видимість добра.