Прогноз погоды: чего ожидать одесситам 26 февраля

Одесситов предупреждают: вечером 22 февраля ухудшится погода Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Одессе и Одесской области, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 22 февраля: каков прогноз синоптиков на четверг Завтра, в четверг, 22 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем столбики термометров местами покажут до 12 градусов выше нуля. ПОДРОБНЕЕ