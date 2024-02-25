Прогноз погоды: чего ожидать одесситам 26 февраля

Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей рассказали, какая погода ожидается в Одессе, завтра, в понедельник 26 февраля 2024 года и утихнет ли порывистый ветер, так досаждавший горожанам на выходных.
Прогноз погоды в Одессе на 26 февраля
В Одессе завтрашний день обещает быть облачным с прояснениями. Без осадков.
Ветер сменит направление на восточный и будет дуть со скоростью 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем поднимется до 8-10°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 26 февраля
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Автор фото Виктория Кучурка