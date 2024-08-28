Прогноз магнитных бурь на среду, 28 августа: какова вероятность геомагнитного шторма

Ожидается, что в среду, 28 августа, геомагнитное поле от спокойного до активного уровня. Вероятность большого геомагнитного шторма — минимальна.
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня геомагнитная активность не превысит К-индекса 4 (желтый уровень), что соответствует небольшой магнитной буре.
Сайт Meteoprog.UA приводит следующие данный солнечной активности на 28 августа:
- Возможность малого геомагнитного шторма – 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 5%
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Все бури от К-индекса 5 и выше – красного уровня, такая солнечная активность может влиять на жизнедеятельность человека. Они вызывают ухудшение самочувствия, головные боли и сбой в работе связи, спутников и GPRS.
А во время магнитных бурь К-индекса 8 или 9 — могут быть полярные сияния.
Как защитить себя от магнитных бурь
- Полноценно высыпаться (7-9 часов);
- Делать зарядку, принимать контрастный душ;
- Полноценно питаться;
- Пить много воды;
- Не злоупотреблять кофе, энергетиками, табаком, алкоголем, вредной едой;
- Проветривать помещение;
- Гулять на свежем воздухе
- При необходимости — обращаться к врачам.