Прогноз магнитных бурь на среду, 28 августа: какова вероятность геомагнитного шторма

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня геомагнитная активность не превысит К-индекса 4 (желтый уровень), что соответствует небольшой магнитной буре.

Сайт Meteoprog.UA приводит следующие данный солнечной активности на 28 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма – 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 5%

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Все бури от К-индекса 5 и выше – красного уровня, такая солнечная активность может влиять на жизнедеятельность человека. Они вызывают ухудшение самочувствия, головные боли и сбой в работе связи, спутников и GPRS.

А во время магнитных бурь К-индекса 8 или 9 — могут быть полярные сияния.

Как защитить себя от магнитных бурь