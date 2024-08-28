Новини Одеси та Одеської області

Прогноз магнітних бур на середу, 28 серпня: яка ймовірність геомагнітного шторму

Прогноз магнітних бур на середу, 28 серпня: яка ймовірність геомагнітного шторму

Очікується, що в середу, 28 серпня, геомагнітне поле від спокійного до активного рівня. Імовірність великого геомагнітного шторму – мінімальна.

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні геомагнітна активність не перевищить К-індексу 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі.

Сайт Meteoprog.UA наводить такі дані сонячної активності на 28 серпня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму – 15%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму – 5%.

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Усі бурі від К-індексу 5 і вище – червоного рівня, така сонячна активність може впливати на життєдіяльність людини. Вони спричиняють погіршення самопочуття, головні болі та збій у роботі зв’язку, супутників і GPRS.

А під час магнітних бур К-індексу 8 або 9 – можуть бути полярні сяйва.

Як захистити себе від магнітних бур

  • Повноцінно висипатися (7-9 годин);
  • Робити зарядку, приймати контрастний душ;
  • Повноцінно харчуватися;
  • Пити багато води;
  • Не зловживати кавою, енергетиками, тютюном, алкоголем, шкідливою їжею;
  • Провітрювати приміщення;
  • Гуляти на свіжому повітрі
  • За необхідності – звертатися до лікарів.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk