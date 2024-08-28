Прогноз магнітних бур на середу, 28 серпня: яка ймовірність геомагнітного шторму

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні геомагнітна активність не перевищить К-індексу 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі.

Сайт Meteoprog.UA наводить такі дані сонячної активності на 28 серпня:

Можливість малого геомагнітного шторму – 15%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 5%.

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Усі бурі від К-індексу 5 і вище – червоного рівня, така сонячна активність може впливати на життєдіяльність людини. Вони спричиняють погіршення самопочуття, головні болі та збій у роботі зв’язку, супутників і GPRS.

А під час магнітних бур К-індексу 8 або 9 – можуть бути полярні сяйва.

Як захистити себе від магнітних бур