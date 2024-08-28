Прогноз магнітних бур на середу, 28 серпня: яка ймовірність геомагнітного шторму

Очікується, що в середу, 28 серпня, геомагнітне поле від спокійного до активного рівня. Імовірність великого геомагнітного шторму – мінімальна.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні геомагнітна активність не перевищить К-індексу 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі.
Сайт Meteoprog.UA наводить такі дані сонячної активності на 28 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму – 15%
- Імовірність великого геомагнітного шторму – 5%.
Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Усі бурі від К-індексу 5 і вище – червоного рівня, така сонячна активність може впливати на життєдіяльність людини. Вони спричиняють погіршення самопочуття, головні болі та збій у роботі зв’язку, супутників і GPRS.
А під час магнітних бур К-індексу 8 або 9 – можуть бути полярні сяйва.
Як захистити себе від магнітних бур
- Повноцінно висипатися (7-9 годин);
- Робити зарядку, приймати контрастний душ;
- Повноцінно харчуватися;
- Пити багато води;
- Не зловживати кавою, енергетиками, тютюном, алкоголем, шкідливою їжею;
- Провітрювати приміщення;
- Гуляти на свіжому повітрі
- За необхідності – звертатися до лікарів.