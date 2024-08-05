Прогноз магнитных бурь на понедельник, 5 августа: повезет ли метеозависимым

Таков прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Прогноз космической погоды на август-2024

Напомним, август 2024 года начался с достаточно сильной магнитной бури, что, по наблюдениям специалистов, не могло не сказаться на самочувствии некоторых людей. Повышенная солнечная активность длилась с 1 по 4 августа – в начале она составляла 6 баллов, а сейчас снизилась до 4-х.

К концу месяца повышенную солнечную активность ожидают еще не менее трех раз. Так, следующая слабая магнитная буря прогнозируется в середине месяца – с 13 (5 баллов) по 16 августа (4 балла).

Также кратковременный рост солнечной активности ожидают 22 и 23 августа.

А вот конец месяца, предварительно, отметится сильной магнитной бурей с 25 по 27 августа. Активность Солнца в этот период будет очень высокой.

Хотя, отметим, данный прогноз не точен и может изменяться со временем, поскольку активность Солнца трудно предсказать.

Как защитить здоровье в дни магнитных бурь

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для метеозависимых, а также тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

В дни магнитных бурь медики советуют соблюдать нормальный распорядок дня, снижать физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и дышать свежим воздухом. А также: