Прогноз магнітних бур на понеділок, 5 серпня: чи пощастить метеозалежним

Такий прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США та Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Прогноз космічної погоди на серпень-2024

Нагадаємо, серпень 2024 року розпочався із досить сильної магнітної бурі, що, за спостереженнями фахівців, не могло не позначитися на самопочутті деяких людей. Підвищена сонячна активність тривала з 1 до 4 серпня – на початку вона становила 6 балів, а нині знизилася до 4-х.

До кінця місяця на підвищену сонячну активність очікують ще не менше трьох разів. Так, наступна слабка магнітна буря прогнозується в середині місяця – з 13 (5 балів) до 16 серпня (4 бали).

Також короткочасне зростання сонячної активності очікують 22 та 23 серпня.

А ось кінець місяця, попередньо, відзначиться сильною магнітною бурею з 25 по 27 серпня. Активність Сонця у цей період буде дуже високою.

Хоча, зазначимо, цей прогноз не точний і може змінюватися згодом, оскільки активність Сонця важко передбачити.

Як захистити здоров’я в дні магнітних бур

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для метеозалежних, а також тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Крім того, варто зазначити, що до магнітних бур особливо чутливі люди похилого віку, вагітні жінки і ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

У дні магнітних бур медики радять дотримуватися нормального порядку дня, знижувати фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та дихати свіжим повітрям. А також: