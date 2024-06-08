Прогноз магнитных бурь на 8 июня: как долго продлится геомагнитный штиль

В субботу, 8 июня, будет незначительное повышение геомагнитной активности, не имеющее воздействие на самочувствие людей.
Прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США показывает, что уже 8 июня солнечная активность начнет усиливаться, а в воскресенье, 9 июня, ожидается резкий скачок.
Магнитные бури (вспышки на Солнце, геомагнитная активность) — процессы, происходящие на поверхности Солнца, выбрасывающие в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может вызывать болевые ощущения у метеозависимых людей.
Геомагнитные бури могут вызвать сбои в работе спутниковых систем связи, навигации и метеорологии, а также привести к возникновению аномалий в работе сетей электропередачи. Поэтому необходимо предпринять меры предосторожности и быть готовыми к возможным негативным последствиям.
Свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму помогут простые правила:
- находитесь больше времени на свежем воздухе;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.