Прогноз магнитных бурь на 8 июня: как долго продлится геомагнитный штиль

Прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США показывает, что уже 8 июня солнечная активность начнет усиливаться, а в воскресенье, 9 июня, ожидается резкий скачок.

Магнитные бури (вспышки на Солнце, геомагнитная активность) — процессы, происходящие на поверхности Солнца, выбрасывающие в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может вызывать болевые ощущения у метеозависимых людей.

Геомагнитные бури могут вызвать сбои в работе спутниковых систем связи, навигации и метеорологии, а также привести к возникновению аномалий в работе сетей электропередачи. Поэтому необходимо предпринять меры предосторожности и быть готовыми к возможным негативным последствиям.

Свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму помогут простые правила: