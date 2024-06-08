Прогноз магнітних бур на 8 червня: як довго триватиме геомагнітний штиль

Прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США показує, що вже 8 червня сонячна активність почне посилюватися, а в неділю, 9 червня, очікується різкий стрибок.

Магнітні бурі (спалахи на Сонці, геомагнітна активність) – процеси, що відбуваються на поверхні Сонця, які викидають у космос енергію, яка, досягаючи магнітного поля Землі, може спричиняти больові відчуття у метеозалежних людей.

Геомагнітні бурі можуть спричинити збої в роботі супутникових систем зв’язку, навігації та метеорології, а також призвести до виникнення аномалій у роботі мереж електропередачі. Тому необхідно вжити запобіжних заходів і бути готовими до можливих негативних наслідків.

Звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму допоможуть прості правила: