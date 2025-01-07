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Прогноз магнитных бурь: будет ли болеть голова 7 января

Прогноз магнитных бурь: будет ли болеть голова 7 января

Сегодня, 7 января 2025 года, Солнечная активность вызовет магнитную бурю, которая не окажет значительного влияния на самочувствие людей.

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По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, во вторник, 7 января, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

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Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные женщины и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

В период магнитных бурь некоторые люди могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени. Также возможны и другие симптомы, такие как:

  • уменьшение концентрации;
  • проблемы со сном;
  • общая слабость, сонливость;
  • головокружение;
  • тревожность или раздражительность.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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