Прогноз магнитных бурь на 18 марта: ждут ли нас головные боли

Как сообщают специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в понедельник, 18 марта 2024 года, существенных магнитных бурь опасаться не следует: магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.

По прогнозам, слабая магнитная буря возможна 22 марта. А последняя буря этого месяца продлится с 26 по 28 марта. В первый день солнечная активность будет небольшой, а затем возрастет.

При этом важно отметить, что прогноз бурь на такой длительный период неточен и может изменяться со временем.

Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины – в эти дни они могут испытывать вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

Тем не менее, серьезное недомогание во время магнитных бурь – все же редкость. У большинства людей такие дни проходят без серьезных последствий для здоровья.

Свести к минимуму негативное влияние магнитных бурь на организм могут помочь простые правила: