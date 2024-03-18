Прогноз магнітних бур на 18 березня: чи чекають на нас головні болі

Як відомо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Саме тому так важливо заздалегідь знати, до чого варто бути готовими того чи іншого дня.
Як повідомляють фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, у понеділок, 18 березня 2024 року, істотних магнітних бур побоюватися не слід: магнітосфера Землі перебуває у спокійному стані.
За прогнозами, слабка магнітна буря можлива 22 березня. А остання буря цього місяця триватиме з 26 по 28 березня. Першого дня сонячна активність буде невеликою, а потім зросте.
При цьому важливо відзначити, що прогноз бур на такий період неточний і може змінюватися з часом.
Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди та вагітні жінки – у ці дні вони можуть відчувати млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль.
Тим не менш, серйозне нездужання під час магнітних бур – все ж таки рідкість. Більшість людей такі дні проходять без серйозних наслідків здоров’ю.
Звести до мінімуму негативний вплив магнітних бур на організм можуть допомогти прості правила:
- перебувайте більше часу на свіжому повітрі;
- обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
- пийте більше води;
- уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
- заздалегідь подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб, адже магнітні бурі можуть загострити їхні симптоми.