Прогноз магнітних бур на 18 березня: чи чекають на нас головні болі

Як повідомляють фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні, у понеділок, 18 березня 2024 року, істотних магнітних бур побоюватися не слід: магнітосфера Землі перебуває у спокійному стані.

За прогнозами, слабка магнітна буря можлива 22 березня. А остання буря цього місяця триватиме з 26 по 28 березня. Першого дня сонячна активність буде невеликою, а потім зросте.

При цьому важливо відзначити, що прогноз бур на такий період неточний і може змінюватися з часом.

Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди та вагітні жінки – у ці дні вони можуть відчувати млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль.

Тим не менш, серйозне нездужання під час магнітних бур – все ж таки рідкість. Більшість людей такі дні проходять без серйозних наслідків здоров’ю.

Звести до мінімуму негативний вплив магнітних бур на організм можуть допомогти прості правила: