Прогноз магнитных бурь: чего ждать в субботу, 29 октября?

В субботу, 29 октября, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.
«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды»,
– так охарактеризовали сегодняшний день специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Ранее сообщалось, что в период с 27 по 30 октября Землю накроет многодневная магнитная буря.
Во время магнитных бурь стоит особо внимательно относиться к своему самочувствию, особенно тем, у кого есть хронические болезни.
Чтобы избежать этого, рекомендуется придерживаться простых советов, а именно:
- отказаться от кофе, никотина и алкоголя;
- чаще гулять на свежем воздухе;
- соблюдать режим сна, то есть ложиться каждый день в одно и то же время, и отдыхать не менее 8 часов;
- потреблять больше жидкости;
- исключить из рациона жареное, острое, жирное, соленое и копченое.