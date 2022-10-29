Прогноз магнитных бурь: чего ждать в субботу, 29 октября?

В субботу, 29 октября, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды»,

– так охарактеризовали сегодняшний день специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Ранее сообщалось, что в период с 27 по 30 октября Землю накроет многодневная магнитная буря.

Во время магнитных бурь стоит особо внимательно относиться к своему самочувствию, особенно тем, у кого есть хронические болезни.

Чтобы избежать этого, рекомендуется придерживаться простых советов, а именно:

отказаться от кофе, никотина и алкоголя;

чаще гулять на свежем воздухе;

соблюдать режим сна, то есть ложиться каждый день в одно и то же время, и отдыхать не менее 8 часов;

потреблять больше жидкости;

исключить из рациона жареное, острое, жирное, соленое и копченое.