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Прогноз космической погоды на 7 апреля: как будут чувствовать себя метеозависимые люди

Прогноз космической погоды на 7 апреля: как будут чувствовать себя метеозависимые люди

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодняшний воскресный день, 7 апреля 2024 года, обещает быть более или менее спокойным: существенных магнитных бурь не предвидится.

Ранее ученые сообщали, что серьезных магнитных бурь в этом месяце можно не опасаться, однако 8 апреля грядет солнечное затмение, что может привести к незначительным возмущениям магнитосферы Земли.

По прогнозам, следующая магнитная буря может нагрянуть ориентировочно 9-11 апреля. Она обещает быть слабой.

Достаточно мощная магнитная буря вероятна с 19 по 22 апреля. Активность Солнца в эти дни будет постепенно возрастать.

В то же время важно помнить, что прогноз геомагнитной активности на такой длительный срок может быть неточным и со временем измениться. И поэтому важно следить за ежедневными прогнозами.

Магнитная (геомагнитная) буря – нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с окружающей Землю космической средой. Такая буря может длиться несколько часов и даже несколько дней подряд. Обычно подобные колебания проходят для человека незаметно, однако сильные вспышки могут вызвать ухудшение самочувствия и даже нарушить работу определенных систем.

Наиболее подвержены влиянию геомагнитных возмущений метеозависимые люди, а также те, у кого наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания, повышенное давление либо эмоциональная неустойчивость. Таки люди могут испытывать головные боли и даже мигрень, сильную слабость, утомляемость, могут возникнуть проблемы со сном.

Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость. У большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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