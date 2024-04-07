Прогноз космічної погоди на 7 квітня: як почуватимуться метеозалежні люди

Раніше вчені повідомляли, що серйозних магнітних бурь цього місяця можна не побоюватися, проте 8 квітня настає сонячне затемнення, що може призвести до незначних збурень магнітосфери Землі.

За прогнозами, наступна магнітна буря може нагрянути орієнтовно 9-11 квітня. Вона обіцяє бути слабкою.

Досить потужна магнітна буря можлива з 19 по 22 квітня. Активність Сонця у ці дні поступово зростатиме.

У той же час важливо пам’ятати, що прогноз геомагнітної активності на такий тривалий термін може бути неточним і поступово змінитися. І тому важливо стежити за щоденними прогнозами.

Магнітна (геомагнітна) буря – порушення магнітосфери планети, що виникає внаслідок посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю. Така буря може тривати кілька годин і навіть кілька днів поспіль. Зазвичай подібні коливання минають для людини непомітно, проте сильні спалахи можуть спричинити погіршення самопочуття і навіть порушити роботу певних систем.

Найбільш схильні до впливу геомагнітних обурень метеозалежні люди, а також ті, у кого спостерігаються серцево-судинні захворювання, підвищений тиск або емоційна нестійкість. Такі люди можуть відчувати головний біль і навіть мігрень, сильну слабкість, стомлюваність, можуть виникнути проблеми зі сном.

Тим не менш, серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість. Більшість людей бурі проходять їх без серйозних наслідків для здоров’я.

Щоб благополучно пережити магнітні бурі, лікарі радять нормально висипатись, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини та повноцінно відпочивати.