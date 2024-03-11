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Прогноз космической погоды на 11 марта: утихнет ли магнитная буря?

Прогноз космической погоды на 11 марта: утихнет ли магнитная буря?

Прошедшие выходные оказались неспокойными: из-за возникших вспышек на Солнце на Землю пришли достаточно мощные магнитные бури. И сегодня, в понедельник, 11 марта 2024 года, магнитосфера Земли находится в предвозбужденном состоянии.

Магнитные бури: прогноз на ближайшие дни

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 11 марта магнитная буря не ожидается, так как в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

А вот в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предупреждают о повышенной геомагнитной активности в этот день и возможных периодах штормовой космической погоды.

Последующие несколько дней обещают быть спокойными – магнитных бурь не предвидится. А следующий период солнечной активности, по предварительным прогнозам, возможен 15-17 марта. В этот период у некоторых людей могут обостриться хронические заболевания. И поэтому важно следить за самочувствием и иметь при себе необходимые лекарства.

Напомним, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины.

Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость. У большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.

Как пережить магнитные бури без ущерба для здоровья

Чтобы даже самые сильные бури прошли для вас незаметно, придерживайтесь следующих правил:

  • Не злоупотребляйте фастфудом, жареной, острой и слишком жирной пищей. Меньше солите блюда;
  • пейте больше воды, в том числе в виде чая, несладкого компота, сока. Хотя бы на время откажитесь от алкоголя и энергетических напитков;
  • постарайтесь больше двигаться – делайте утреннюю зарядку, выберитесь на прогулку на свежем воздухе;
  • по возможности меньше нервничайте, избегайте конфликтных ситуаций и источников стресса;
  • регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;
  • ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.

Если же, несмотря на все рекомендации, ваше самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к своему семейному врачу.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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