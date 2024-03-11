Прогноз космічної погоди на 11 березня: чи вщухне магнітна буря?

Магнітні бурі: прогноз на найближчі дні

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, 11 березня магнітна буря не очікується, оскільки протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

А ось в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України попереджають про підвищену геомагнітну активність цього дня і можливі періоди штормової космічної погоди.

Наступні кілька днів обіцяють бути спокійними – магнітних бур не передбачається. А наступний період сонячної активності, за попередніми прогнозами, можливий 15-17 березня. У цей період у деякіх людей можуть загостритися хронічні захворювання. І тому важливо стежити за самопочуттям та мати при собі необхідні ліки.

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди та вагітні жінки.

Тим не менш, серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість. У більшості людей бурі проходять без серйозних наслідків для здоров’я.

Як пережити магнітні бурі без шкоди здоров’ю

Щоб навіть найсильніші бурі пройшли для вас непомітно, дотримуйтесь наступних правил:

Не зловживайте фастфудом, смаженою, гострою та надто жирною їжею. Менше соліть страви;

пийте більше води, у тому числі у вигляді чаю, несолодкого компоту, соку. Хоча б на якийсь час відмовтеся від алкоголю та енергетичних напоїв;

старайтеся більше рухатися – робіть ранкову зарядку, виберіться на прогулянку на свіжому повітрі;

по можливості менше нервуйте, уникайте конфліктних ситуацій та джерел стресу;

регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном;

лягайте спати в один і той же час. Спіть щонайменше 7 годин на добу.

Якщо ж, незважаючи на всі рекомендації, ваше самопочуття погіршилося, зверніться до свого сімейного лікаря.