Прогноз космической погоды: ждать ли магнитные бури 22 сентября

В первый месяц осени нам пришлось столкнуться со значительным количеством магнитных бурь. Самая длинная буря этого месяца длилась с 13 по 16 сентября 2022. Однако до конца сентября нас ждет еще как минимум одна небольшая «вспышка». А каким будет день сегодняшний, 22 сентября?

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, в четверг, 22 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, нас также заверили: сегодня геомагнитная обстановка относительно спокойная.

А вот 26 сентября, по прогнозам, Землю накроет довольно мощная магнитная буря. Ее влияние смогут ощутить на себе метеозависимые люди, а также обладатели хронических заболеваний. Им, а также пожилым людям и беременным женщинам следует уделить в ближайший дни особое внимание состоянию своего здоровья.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Между тем, по мнению некоторых экспертов, к магнитным бурям чувствительны лишь 10% населения Земли, а для подавляющего большинства эти дни проходят незамеченными и на здоровье никак не сказываются.

Как позаботиться о своем здоровье в этот период? Вот некоторые советы врачей:

правильно питаться, больше времени проводить на свежем воздухе;

употреблять меньше кофе и по возможности отказаться от алкоголя;

пить достаточно воды либо травяного чая;

спать не менее 7 часов в сутки;

избегать стрессов и физических перегрузок;

заранее проверить домашнюю аптечку на наличие нужных медикаментов.