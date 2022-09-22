Новости Одессы и Одесской области

Прогноз космической погоды: ждать ли магнитные бури 22 сентября

Прогноз космической погоды: ждать ли магнитные бури 22 сентября

В первый месяц осени нам пришлось столкнуться со значительным количеством магнитных бурь. Самая длинная буря этого месяца длилась с 13 по 16 сентября 2022. Однако до конца сентября нас ждет еще как минимум одна небольшая «вспышка». А каким будет день сегодняшний, 22 сентября?

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, в четверг, 22 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, нас также заверили: сегодня геомагнитная обстановка относительно спокойная.

А вот 26 сентября, по прогнозам, Землю накроет довольно мощная магнитная буря. Ее влияние смогут ощутить на себе метеозависимые люди, а также обладатели хронических заболеваний. Им, а также пожилым людям и беременным женщинам следует уделить в ближайший дни особое внимание состоянию своего здоровья.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Между тем, по мнению некоторых экспертов, к магнитным бурям чувствительны лишь 10% населения Земли, а для подавляющего большинства эти дни проходят незамеченными и на здоровье никак не сказываются.

Как позаботиться о своем здоровье в этот период? Вот некоторые советы врачей:

  • правильно питаться, больше времени проводить на свежем воздухе;
  • употреблять меньше кофе и по возможности отказаться от алкоголя;
  • пить достаточно воды либо травяного чая;
  • спать не менее 7 часов в сутки;
  • избегать стрессов и физических перегрузок;
  • заранее проверить домашнюю аптечку на наличие нужных медикаментов.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить