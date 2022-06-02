Прогноз космической погоды в июне: будет ли спокойным этот четверг?

Непростые испытания выпали на долю украинцев в нынешнем году… Однако заботиться о своем здоровье во время войны не менее важно, чем в мирное время, и даже – особенно важно, ведь сейчас нам нужно очень много сил – как физических, так и моральных. И поэтому нелишним будет знать прогноз магнитных бурь на предстоящий день и месяц.
Какой же обещает быть солнечная активность и геомагнитная обстановка в четверг, 2 июня 2022 года?
По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня серьезных геомагнитных колебаний и вспышек на Солнце не ожидается.
«2 июня – спокойная геомагнитная обстановка»,
– сообщил «Одесской жизни» старший научный сотрудник обсерватории Михаил Рябов.
Между тем, в июне 2022 года ученые прогнозируют четыре магнитных бури, но большая их часть будут достаточно слабыми. Ожидается, что первая декада июня будет спокойной. А в середине месяца специалисты прогнозируют мощнейшую вспышку на Солнце.
Метеозависимым людям, а также тем, кто страдает от хронических заболеваний (а именно они наиболее болезненно реагируют на магнитные бури) необходимо заранее подготовить свой организм к неблагоприятной обстановке и по возможности запастись необходимыми медикаментами.
Чтобы пережить магнитные бури без вреда для здоровья, медики советуют:
- полноценно отдыхать, спать не менее 7-9 часов в сутки;
- ежедневно гулять на свежем воздухе;
- отказаться от вредной пищи, тяжелой, соленой и острой, снизить употребление кофе, сигарет, спиртного и энергетиков;
- пить много воды, травяного чая;
- принимать утром контрастный душ, а вечером – расслабляющую ванну;
- не вступать в конфликты, снизить физические и психологические нагрузки.