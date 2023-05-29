Прогноз космической погоды: ухудшится ли самочувствие 29 мая из-за магнитной бури

По прогнозам ученых, сильных и длительных магнитных бурь в конце этого месяца не предвидится, и сегодня, в понедельник, 29 мая 2023 года, геомагнитная обстановка ожидается спокойная. Так что пожилым и метеозависимым людям можно не волноваться (хотя держать под рукой нужные лекарства никогда не помешает).

«Спокойная геомагнитная обстановка», – так охарактеризовали сегодняшний день в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури: прогноз на июнь

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше самочувствие. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

При этом на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических заболеваний

По прогнозам, в июне 2023 года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Неспокойным может оказаться период с 1 по 5 июня. Особенное внимание своему здоровью следует уделить 2 июня. Достаточно сильную магнитную бурю прогнозируют и на 20 июня. Но так как пик солнечной активности может изменяться, более точный прогноз возможен ближе к указанным дням.

Как пережить магнитные бури без потерь для организма

Чтобы свести к минимуму негативные последствия бурь, соблюдайте правила здорового образа жизни:

откажитесь от спиртных напитков, кофе, алкоголя, сигарет, энергетиков;

пейте больше воды, а также зеленый и травяной чай;

регулярно проветривайте помещение;

постарайтесь увеличить физическую активность, сделайте зарядку или хотя бы пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте;

держитесь подальше от конфликтов и источников стресса;

расслабьтесь, займитесь чем-нибудь приятным;

перед сном принимайте контрастный душ;

постарайтесь ложиться спать в одно и то же время.

Следуйте этим правилам, и сможете легко пережить даже сильные магнитные бури. Но если самочувствие сильно ухудшилось, стоит взять больничный и отдохнуть.