Прогноз космической погоды на 26 июля: ждать ли магнитную бурю?

Во вторник, 26 июля, ожидаются лишь отдельные возмущенные периоды магнитного поля земли. В целом же геомагнитная обстановка будет спокойной, без магнитных бурь.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли всего две несущественных вспышки, которые практически не оказывают влияния на Землю.

Поэтому, по данным специалистов из США, существенных магнитных бурь не ожидается (Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований).

Подтверждают это и данные Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины: ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой.

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Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин. Также особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Чтобы избежать возможных негативных последствий магнитных бурь необходимо вести здоровый образ жизни – достаточно спать и отдыхать, правильно питаться, не злоупотреблять кофе, алкоголем и энергетиками, чаще гулять на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций.

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