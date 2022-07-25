Какой будет погода в Одессе 26 июля

Во вторник, 26 июля синоптики прогнозируют в Одессе жаркую погоду без осадков.
Так, согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 26 июля в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, во второй половине дня южный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 19–20°С.
Погода в Одесской области
26 июля в Одесской области будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, во второй половине дня южный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.