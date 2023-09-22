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Магнитные бури: прогноз космической погоды на 22 сентября

Магнитные бури: прогноз космической погоды на 22 сентября

В пятницу, 22 сентября, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют отдельные возмущенные периоды.

Магнитные бури – это колебания защитного купола Земли – геомагнитного поля, вызванные вспышками на Солнце. Когда они происходят, некоторые люди ощущают головную боль и головокружение, тошноту, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, бессонницу или сонливость, сильную слабость и обострение хронических болезней. Наш прогноз поможет Вам заранее подготовится к неблагоприятным дням.

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури и их воздействие на человека представляют собой загадку, которую наука еще не смогла полностью разгадать.

Существует несколько точек зрения на то, как магнитные бури могут влиять на организм человека. Некоторые утверждают, что неприятные симптомы во время бурь могут ощущать метеозависимые люди. Это связано с изменениями в магнитном поле Земли, которые могут оказывать влияние на наше самочувствие и настроение.

Другие исследования указывают на то, что более выраженные последствия магнитных бурь могут испытывать космонавты и пилоты. Это связано с тем, что они находятся на гораздо больших высотах и подвержены более интенсивному воздействию космических излучений и магнитных полей.

Несмотря на разногласия среди ученых, фактом остается то, что влияние магнитных бурь на здоровье человека не может быть полностью опровергнуто. Чаще всего негативное воздействие бурь ощущают метеочувствительные люди, пожилые граждане, а также беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Именно они сообщают о более сильных симптомах, таких как головная боль, бессонница, изменения в артериальном давлении и общее дискомфортное состояние.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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