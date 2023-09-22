Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 22 вересня

У п’ятницю, 22 вересня фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують окремі збурені періоди.

Магнітні бурі – це коливання захисного бані Землі – геомагнітного поля, спричинені спалахами на Сонці. Коли вони відбуваються, деякі люди відчувають головний біль та запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м’язах та суглобах, безсоння чи сонливість, сильну слабкість та загострення хронічних хвороб. Наш прогноз допоможе Вам заздалегідь підготуватись до несприятливих днів.

Як магнітні бурі впливають на людину

Магнітні бурі та їх вплив на людину є загадкою, яку наука ще не змогла повністю розгадати.

Існує кілька точок зору те що, як магнітні бурі можуть проводити організм людини. Деякі стверджують, що неприємні симптоми під час бурі можуть відчувати метеозалежні люди. Це пов’язано із змінами в магнітному полі Землі, які можуть впливати на наше самопочуття та настрій.

Інші дослідження вказують на те, що більш виражені наслідки магнітних бур можуть відчувати космонавти та пілоти. Це пов’язано з тим, що вони знаходяться на набагато більших висотах і схильні до більш інтенсивного впливу космічних випромінювань і магнітних полів.

Незважаючи на розбіжності серед вчених, фактом залишається те, що вплив магнітних бур на здоров’я людини не може бути повністю спростовано. Найчастіше негативний вплив бур відчувають метеочутливі люди, люди похилого віку, а також вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями. Саме вони повідомляють про сильніші симптоми, такі як головний біль, безсоння, зміни в артеріальному тиску та загальний дискомфортний стан.