Новини Одеси та Одеської області

Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 22 вересня

Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 22 вересня

У п’ятницю, 22 вересня фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують окремі збурені періоди.

Магнітні бурі – це коливання захисного бані Землі – геомагнітного поля, спричинені спалахами на Сонці. Коли вони відбуваються, деякі люди відчувають головний біль та запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м’язах та суглобах, безсоння чи сонливість, сильну слабкість та загострення хронічних хвороб. Наш прогноз допоможе Вам заздалегідь підготуватись до несприятливих днів.

Як магнітні бурі впливають на людину

Магнітні бурі та їх вплив на людину є загадкою, яку наука ще не змогла повністю розгадати.

Існує кілька точок зору те що, як магнітні бурі можуть проводити організм людини. Деякі стверджують, що неприємні симптоми під час бурі можуть відчувати метеозалежні люди. Це пов’язано із змінами в магнітному полі Землі, які можуть впливати на наше самопочуття та настрій.

Інші дослідження вказують на те, що більш виражені наслідки магнітних бур можуть відчувати космонавти та пілоти. Це пов’язано з тим, що вони знаходяться на набагато більших висотах і схильні до більш інтенсивного впливу космічних випромінювань і магнітних полів.

Незважаючи на розбіжності серед вчених, фактом залишається те, що вплив магнітних бур на здоров’я людини не може бути повністю спростовано. Найчастіше негативний вплив бур відчувають метеочутливі люди, люди похилого віку, а також вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями. Саме вони повідомляють про сильніші симптоми, такі як головний біль, безсоння, зміни в артеріальному тиску та загальний дискомфортний стан.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Магнітні бурі: космічний прогноз на 21 вересня
    Магнітні бурі: космічний прогноз на 21 вересня

    У четвер, 21 вересня, фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України обіцяють спокійну геомагнітну обстановку.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Магнітні бурі: який прогноз на 20 вересня
    Магнітні бурі: який прогноз на 20 вересня

    Магнітні бурі – це коливання захисного бані Землі – геомагнітного поля, спричинені спалахами на Сонці. Коли вони відбуваються, деякі люди відчувають головний біль та запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м’язах та суглобах, безсоння чи сонливість, сильну слабкість та загострення хронічних хвороб. Наш прогноз допоможе Вам заздалегідь підготуватись до несприятливих днів.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 19 вересня
    Магнітні бурі: прогноз космічної погоди на 19 вересня

    У вівторок, 19 вересня, фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України не виключають окремі збуренi періоди, які, втім, назвати повноцінною магнітною бурею не можна.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Прогноз космічної погоди: чи чекати на магнітну бурю 18 вересня
    Прогноз космічної погоди: чи чекати на магнітну бурю 18 вересня

    Як відомо, магнітні бурі – це коливання захисного бані Землі – геомагнітного поля, спричинені спалахами на Сонці. Коли вони відбуваються, деякі люди відчувають головний біль та запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м’язах та суглобах, безсоння чи сонливість, сильну слабкість та загострення хронічних хвороб. Тому знати, які дні можуть виявитися неспокійними, дуже важливо, щоб заздалегідь бути готовими до них і тримати під рукою потрібні медикаменти.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Магнітні бурі: який прогноз на 17 вересня
    Магнітні бурі: який прогноз на 17 вересня

    За інформацією астросиноптиків, сьогодні, в неділю, 17 вересня 2023 року, геомагнітна установка спокійна – суттєвих магнітних бур не очікується.
    Таким є прогноз як Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, так і Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати