Прогноз космической погоды на 19 ноября: ждать ли магнитную бурю в воскресенье

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 19 ноября 2023 года, геомагнитная обстановка ожидается спокойная – существенных магнитных бурь не предвидится.
Ранее сообщалось, что в период 18-20 ноября возможна слабая магнитная буря. Однако стоит отметить, что поскольку Солнце непостоянно, пик его активности может меняться.
Магнитные бури: прогноз на конец ноября 2023
Магнитные бури – это колебания в магнитном поле Земли, возникающие в результате солнечных вспышек. Такие магнитные колебания могут негативно влиять на работу систем связи и здоровье некоторых людей, особенно чувствительных к погодным изменениям.
По предварительным данным астросиноптиков, неспокойными днями могут стать 22-25 ноября, а также 28-30 ноября. В эти дни возможны слабые магнитные бури.
Тем не менее, напомним, что предварительный прогноз может оказаться неточным, и поэтому метеозависимым людям и тем, кто остро ощущает влияние магнитных бурь на свой организм, рекомендуется следить за ежедневными прогнозами, например, на сайте «Одесская жизнь».
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы улучшить свое самочувствие в неблагоприятные дни следует придерживаться следующих советов:
- пейте больше воды, а также травяного и зеленого чая;
- хотя бы на время откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет;
- уменьшите потребление жареной, острой и жирной пищи, а вместо них включите в свой рацион больше сезонных овощей и зелени;
- увеличьте физическую активность, чаще ходите пешком;
- регулярно проветривайте помещение и больше времени проводите на свежем воздухе, чтобы поддерживать здоровый внутренний микроклимат;
- попробуйте уменьшить уровень стресса и нервного напряжения, например, через медитацию или глубокое дыхание;
- перед сном примите контрастный душ либо расслабляющую ванну с солью или аромамаслами –это поможет улучшить качество вашего сна.