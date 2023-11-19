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Прогноз космической погоды на 19 ноября: ждать ли магнитную бурю в воскресенье

Прогноз космической погоды на 19 ноября: ждать ли магнитную бурю в воскресенье

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 19 ноября 2023 года, геомагнитная обстановка ожидается спокойная – существенных магнитных бурь не предвидится.

Ранее сообщалось, что в период 18-20 ноября возможна слабая магнитная буря. Однако стоит отметить, что поскольку Солнце непостоянно, пик его активности может меняться.

Магнитные бури: прогноз на конец ноября 2023

Магнитные бури – это колебания в магнитном поле Земли, возникающие в результате солнечных вспышек. Такие магнитные колебания могут негативно влиять на работу систем связи и здоровье некоторых людей, особенно чувствительных к погодным изменениям.

По предварительным данным астросиноптиков, неспокойными днями могут стать 22-25 ноября, а также 28-30 ноября. В эти дни возможны слабые магнитные бури.

Тем не менее, напомним, что предварительный прогноз может оказаться неточным, и поэтому метеозависимым людям и тем, кто остро ощущает влияние магнитных бурь на свой организм, рекомендуется следить за ежедневными прогнозами, например, на сайте «Одесская жизнь».

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы улучшить свое самочувствие в неблагоприятные дни следует придерживаться следующих советов:

  • пейте больше воды, а также травяного и зеленого чая;
  • хотя бы на время откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет;
  • уменьшите потребление жареной, острой и жирной пищи, а вместо них включите в свой рацион больше сезонных овощей и зелени;
  • увеличьте физическую активность, чаще ходите пешком;
  • регулярно проветривайте помещение и больше времени проводите на свежем воздухе, чтобы поддерживать здоровый внутренний микроклимат;
  • попробуйте уменьшить уровень стресса и нервного напряжения, например, через медитацию или глубокое дыхание;
  • перед сном примите контрастный душ либо расслабляющую ванну с солью или аромамаслами –это поможет улучшить качество вашего сна.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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