Прогноз космічної погоди на 19 листопада: чи чекати на магнітну бурю в неділю

Раніше повідомлялося, що в період 18-20 листопада можлива слабка магнітна буря. Однак варто відзначити, що оскільки Сонце є непостійним, пік його активності може змінюватися.

Магнітні бурі: прогноз на кінець листопада 2023

Магнітні бурі – це коливання в магнітному полі Землі, що виникають внаслідок сонячних спалахів. Такі магнітні коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку та здоров’я деяких людей, особливо чутливих до погодних змін.

За попередніми даними астросиноптиків, неспокійними днями можуть стати 22-25 листопада, а також 28-30 листопада. Цими днями можливі слабкі магнітні бурі.

Тим не менш, нагадаємо, що попередній прогноз може виявитися неточним, і тому метеозалежним людям і тим, хто гостро відчуває вплив магнітних бур на свій організм, рекомендується стежити за щоденними прогнозами, наприклад, на цьому сайті.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб поліпшити своє самопочуття у несприятливі дні, слід дотримуватися наступних порад:

пийте більше води, а також трав’яного та зеленого чаю;

хоча б на якийсь час відмовтеся від кави, алкоголю та цигарок;

зменшіть споживання смаженої, гострої та жирної їжі, а замість них включіть у свій раціон більше сезонних овочів та зелені;

збільште фізичну активність, частіше ходіть пішки;

регулярно провітрюйте приміщення і більше часу проводьте на свіжому повітрі, щоб підтримувати здоровий внутрішній мікроклімат;

спробуйте зменшити рівень стресу та нервової напруги, наприклад, через медитацію або глибоке дихання;

перед сном прийміть контрастний душ або розслаблюючу ванну з сіллю або аромамаслами – це допоможе покращити якість вашого сну.