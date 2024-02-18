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Прогноз космической погоды на 18 февраля: метеозависимым людям надо быть начеку

Прогноз космической погоды на 18 февраля: метеозависимым людям надо быть начеку

Магнитные бури – не очень частые, но часто довольно ощутимые явления, связанные с повышенной солнечной активностью. Они могут нарушить работу электросетей и вызвать недомогание у некоторых людей, особенно метеозависимых. И поэтому о днях возможных бурь нужно знать заранее.

По прогнозам специалистов по космической погоде, сегодня, в воскресенье, 18 февраля 2024 года, возможна повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.

По прогнозам, еще одна, причем достаточно сильная магнитная буря накроет Землю в конце этого месяца – ориентировочно 24-26 февраля.

На кого влияют магнитные бури

Наибольшее влияние магнитные бури способны оказать на тех людй, у кого отмечаются:

  • метеозависимость: у них в такие дни возможны головные боли, головокружение, тошнота, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний;
  • сердечно-сосудистые заболевания: у таких людей магнитные бури могут вызвать повышение артериального давления, аритмию, стенокардию;
  • психоневрологические заболевания: в неблагоприятные дни у них могут обостриться симптомы болезни.

Как уберечься от магнитных бурь

  • избегайте физических нагрузок, стрессов, перегрева и переохлаждения;
  • пейте больше жидкости, ешьте продукты, богатые калием и магнием;
  • принимайте контрастный душ;
  • высыпайтесь;
  • ну и, конечно, следите за прогнозами магнитных бурь, например, на нашем сайте.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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