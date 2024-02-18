Прогноз космической погоды на 18 февраля: метеозависимым людям надо быть начеку

Магнитные бури – не очень частые, но часто довольно ощутимые явления, связанные с повышенной солнечной активностью. Они могут нарушить работу электросетей и вызвать недомогание у некоторых людей, особенно метеозависимых. И поэтому о днях возможных бурь нужно знать заранее.
По прогнозам специалистов по космической погоде, сегодня, в воскресенье, 18 февраля 2024 года, возможна повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.
По прогнозам, еще одна, причем достаточно сильная магнитная буря накроет Землю в конце этого месяца – ориентировочно 24-26 февраля.
На кого влияют магнитные бури
Наибольшее влияние магнитные бури способны оказать на тех людй, у кого отмечаются:
- метеозависимость: у них в такие дни возможны головные боли, головокружение, тошнота, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний;
- сердечно-сосудистые заболевания: у таких людей магнитные бури могут вызвать повышение артериального давления, аритмию, стенокардию;
- психоневрологические заболевания: в неблагоприятные дни у них могут обостриться симптомы болезни.
Как уберечься от магнитных бурь
- избегайте физических нагрузок, стрессов, перегрева и переохлаждения;
- пейте больше жидкости, ешьте продукты, богатые калием и магнием;
- принимайте контрастный душ;
- высыпайтесь;
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