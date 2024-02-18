Прогноз космической погоды на 18 февраля: метеозависимым людям надо быть начеку

По прогнозам специалистов по космической погоде, сегодня, в воскресенье, 18 февраля 2024 года, возможна повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.

По прогнозам, еще одна, причем достаточно сильная магнитная буря накроет Землю в конце этого месяца – ориентировочно 24-26 февраля.

На кого влияют магнитные бури

Наибольшее влияние магнитные бури способны оказать на тех людй, у кого отмечаются:

метеозависимость: у них в такие дни возможны головные боли, головокружение, тошнота, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний;

у них в такие дни возможны головные боли, головокружение, тошнота, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний; сердечно-сосудистые заболевания: у таких людей магнитные бури могут вызвать повышение артериального давления, аритмию, стенокардию;

у таких людей магнитные бури могут вызвать повышение артериального давления, аритмию, стенокардию; психоневрологические заболевания: в неблагоприятные дни у них могут обостриться симптомы болезни.

Как уберечься от магнитных бурь