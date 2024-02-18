Прогноз космічної погоди на 18 лютого: метеозалежним людям треба бути напоготові

За прогнозами фахівців з космічної погоди, сьогодні, в неділю, 18 лютого 2024 року, можлива підвищена геомагнітна активність та періоди штормової космічної погоди.

За прогнозами, ще одна, причому досить сильна магнітна буря, накриє Землю наприкінці цього місяця – орієнтовно 24-26 лютого.

На кого впливають магнітні бурі

Найбільший вплив магнітні бурі здатні вплинути на тих людей, у кого відзначаються:

метеозалежність: у них у такі дні можливі головні болі, запаморочення, нудота, дратівливість, порушення сну, загострення хронічних захворювань;

у них у такі дні можливі головні болі, запаморочення, нудота, дратівливість, порушення сну, загострення хронічних захворювань; серцево-судинні захворювання: у таких людей магнітні бурі можуть спричинити підвищення артеріального тиску, аритмію, стенокардію;

у таких людей магнітні бурі можуть спричинити підвищення артеріального тиску, аритмію, стенокардію; психоневрологічні захворювання: у несприятливі дні у них можуть загостритися симптоми хвороби.

Як уберегтися від магнітних бур