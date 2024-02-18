Прогноз космічної погоди на 18 лютого: метеозалежним людям треба бути напоготові

Магнітні бурі – не дуже часті, але досить відчутні явища, пов’язані з підвищеною сонячною активністю. Вони можуть порушити роботу електромереж та викликати нездужання у деяких людей, особливо метеозалежних. І тому про дні можливих бур треба знати заздалегідь.
За прогнозами фахівців з космічної погоди, сьогодні, в неділю, 18 лютого 2024 року, можлива підвищена геомагнітна активність та періоди штормової космічної погоди.
За прогнозами, ще одна, причому досить сильна магнітна буря, накриє Землю наприкінці цього місяця – орієнтовно 24-26 лютого.
На кого впливають магнітні бурі
Найбільший вплив магнітні бурі здатні вплинути на тих людей, у кого відзначаються:
- метеозалежність: у них у такі дні можливі головні болі, запаморочення, нудота, дратівливість, порушення сну, загострення хронічних захворювань;
- серцево-судинні захворювання: у таких людей магнітні бурі можуть спричинити підвищення артеріального тиску, аритмію, стенокардію;
- психоневрологічні захворювання: у несприятливі дні у них можуть загостритися симптоми хвороби.
Як уберегтися від магнітних бур
- уникайте фізичних навантажень, стресів, перегріву та переохолодження;
- пийте більше рідини, їжте продукти, багаті на калій і магній;
- приймайте контрастний душ;
- висипайтеся;
- ну і, звичайно, стежте за прогнозами магнітних бур, наприклад, на нашому сайті.