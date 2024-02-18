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Прогноз космічної погоди на 18 лютого: метеозалежним людям треба бути напоготові

Прогноз космічної погоди на 18 лютого: метеозалежним людям треба бути напоготові

Магнітні бурі – не дуже часті, але досить відчутні явища, пов’язані з підвищеною сонячною активністю. Вони можуть порушити роботу електромереж та викликати нездужання у деяких людей, особливо метеозалежних. І тому про дні можливих бур треба знати заздалегідь.

За прогнозами фахівців з космічної погоди, сьогодні, в неділю, 18 лютого 2024 року, можлива підвищена геомагнітна активність та періоди штормової космічної погоди.

За прогнозами, ще одна, причому досить сильна магнітна буря, накриє Землю наприкінці цього місяця – орієнтовно 24-26 лютого.

На кого впливають магнітні бурі

Найбільший вплив магнітні бурі здатні вплинути на тих людей, у кого відзначаються:

  • метеозалежність: у них у такі дні можливі головні болі, запаморочення, нудота, дратівливість, порушення сну, загострення хронічних захворювань;
  • серцево-судинні захворювання: у таких людей магнітні бурі можуть спричинити підвищення артеріального тиску, аритмію, стенокардію;
  • психоневрологічні захворювання: у несприятливі дні у них можуть загостритися симптоми хвороби.

Як уберегтися від магнітних бур

  • уникайте фізичних навантажень, стресів, перегріву та переохолодження;
  • пийте більше рідини, їжте продукти, багаті на калій і магній;
  • приймайте контрастний душ;
  • висипайтеся;
  • ну і, звичайно, стежте за прогнозами магнітних бур, наприклад, на нашому сайті.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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