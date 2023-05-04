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Прогноз космической погоды 4 мая: будет ли магнитная буря?

Прогноз космической погоды 4 мая: будет ли магнитная буря?

Возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце, а проще говоря, магнитные бури, могут негативно повлиять не только на системы связи, но и на наше здоровье. А в начале мая, как ожидается, они будут разной интенсивности – как слабые и средней мощности, так и довольно сильные.

Магнитные бури: прогноз на 4 мая

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в четверг, 4 мая 2023 года, ожидаются геомагнитные бури средней интенсивности.

А уже с 11 мая начнется мощная и затяжная буря, которая продлится неделю, до 17 мая включительно. Ее может почувствовать каждый человек.

Как влияют на нас магнитные бури

Магнитные бури могут повлиять на наше самочувствие – в эти дни мы может ощутить такие неприятные симптомы, как:

  • головная боль и головокружение;
  • тошнота;
  • повышенное артериальное давление;
  • бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, нарушения сна;
  • боли в мышцах и суставах, в местах бывших переломов;
  • сильная слабость;
  • плохое настроение и даже раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Можно ли подготовиться к магнитным бурям?

И можно и даже нужно! Тем более что рекомендации довольно просты:

  • всегда иметь при себе лекарства от головной боли либо от давления;
  • пить много воды или травяного чая, не помешают и травяные настойки;
  • а вот употребление кофе и особенно алкогольные и энергетических напитков желательно свести к минимуму;
  • соблюдать правила здорового питания, не употреблять слишком жирную пищу;
  • больше времени проводить на свежем воздухе;
  • соблюдать режим сна: ложиться спать и вставать желательно в одно и то же время;
  • принимать контрастный душ и/или ванну с солью, но если есть проблемы сосудами, лучше проконсультироваться по этому поводу с врачом.

Ну и не стоит забывать о том, что для тех, кто в принципе ведет здоровый образ жизни и соблюдает указанные рекомендации «по умолчанию» «опасные» дни могут пройти и вовсе не заметно. Чего мы вам от всей души желаем.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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