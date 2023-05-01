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Магнитные бури: заштормит ли в понедельник и каков прогноз на май

Магнитные бури: заштормит ли в понедельник и каков прогноз на май

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодняшний понедельник, 1 мая 2023 года, обещает быть спокойным в геомагнитном плане: существенных магнитных бурь не ожидается.

Однако, судя по прогнозам, это всего лишь небольшое затишье перед следующим затяжным штормом.

Прогноз космической погоды на май-2023

Как ожидается, в мае этого года Землю накроют продолжительные магнитные бури сильной и средней мощности. Особенно сильно «штормить» будет в первую декаду месяца.

  • Так, по данным исследователей Национального управления океанических и атмосферных исследований, в период со 2 по 4 мая ожидаются геомагнитные бури средней интенсивности.
  • А уже с 11 мая начнется мощная и затяжная буря, которая продлится неделю, до 17 мая включительно. Ее может почувствовать каждый человек.
  • После этого, через несколько относительно спокойных дней, прогнозируется магнитная буря средней силы, которая будет длиться ориентировочно с 20 по 25 мая включительно.
  • А уже в конце месяца, 28 мая, ожидается еще одна геомагнитная буря. Она обещает быть довольно мощной, но продлится только один день.

Магнитные бури: что это и как они влияют на нас

Напомним, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и способны как вызывать технические сбои, так и негативно влиять на наше здоровье. И если слабые магнитные бури могут чувствовать только метеозависимые люди, то более сильные – почти все люди на планете. Особенно осторожными в эти дни должны быть метеочувствительные, пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний.

В дни магнитных штормов чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

  • подавленное настроение и раздражительность;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия или тревога;
  • головная боль и головокружение;
  • обострение хронических заболеваний;
  • ломота в мышцах, костях, местах старых переломов и травм.

Как защититься от магнитных бурь

В опасные для здоровья дни рекомендуется:

  • снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, придерживаться нормального распорядка дня и полноценно высыпаться;
  • полноценно питаться, отказаться от жирной пищи и фастфуда;
  • нежелательно пить много кофе, его стоит заменить травяными чаями;
  • также желательно хотя бы на время отказаться от употребления алкоголя;
  • в дни магнитных бурь утром поможет взбодриться небольшая зарядка, контрастный душ, пробежка;
  • кроме того, не стоит поддаваться на провокации, ввязываться в конфликты, спорить и проявлять агрессию;
  • людям с хроническими заболеваниями стоит снизить активность, больше отдыхать, дышать свежим воздухом, пить достаточно воды и держать под руками необходимые препараты.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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