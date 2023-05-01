Магнитные бури: заштормит ли в понедельник и каков прогноз на май

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодняшний понедельник, 1 мая 2023 года, обещает быть спокойным в геомагнитном плане: существенных магнитных бурь не ожидается.

Однако, судя по прогнозам, это всего лишь небольшое затишье перед следующим затяжным штормом.

Прогноз космической погоды на май-2023

Как ожидается, в мае этого года Землю накроют продолжительные магнитные бури сильной и средней мощности. Особенно сильно «штормить» будет в первую декаду месяца.

Так, по данным исследователей Национального управления океанических и атмосферных исследований, в период со 2 по 4 мая ожидаются геомагнитные бури средней интенсивности.

ожидаются геомагнитные бури средней интенсивности. А уже с 11 мая начнется мощная и затяжная буря, которая продлится неделю, до 17 мая включительно. Ее может почувствовать каждый человек.

начнется мощная и затяжная буря, которая продлится неделю, включительно. Ее может почувствовать каждый человек. После этого, через несколько относительно спокойных дней, прогнозируется магнитная буря средней силы, которая будет длиться ориентировочно с 20 по 25 мая включительно.

включительно. А уже в конце месяца, 28 мая, ожидается еще одна геомагнитная буря. Она обещает быть довольно мощной, но продлится только один день.

Магнитные бури: что это и как они влияют на нас

Напомним, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и способны как вызывать технические сбои, так и негативно влиять на наше здоровье. И если слабые магнитные бури могут чувствовать только метеозависимые люди, то более сильные – почти все люди на планете. Особенно осторожными в эти дни должны быть метеочувствительные, пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний.

В дни магнитных штормов чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

подавленное настроение и раздражительность;

повышение или снижение артериального давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

апатия или тревога;

головная боль и головокружение;

обострение хронических заболеваний;

ломота в мышцах, костях, местах старых переломов и травм.

Как защититься от магнитных бурь

В опасные для здоровья дни рекомендуется:

снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, придерживаться нормального распорядка дня и полноценно высыпаться;

полноценно питаться, отказаться от жирной пищи и фастфуда;

нежелательно пить много кофе, его стоит заменить травяными чаями;

также желательно хотя бы на время отказаться от употребления алкоголя;

в дни магнитных бурь утром поможет взбодриться небольшая зарядка, контрастный душ, пробежка;

кроме того, не стоит поддаваться на провокации, ввязываться в конфликты, спорить и проявлять агрессию;

людям с хроническими заболеваниями стоит снизить активность, больше отдыхать, дышать свежим воздухом, пить достаточно воды и держать под руками необходимые препараты.