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Прогноз космической погоды: 15 января возможна буря?

Прогноз космической погоды: 15 января возможна буря?

Сегодня, в воскресенье, 15 января 2023 года, ожидается повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. По крайней мере, таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

А вот в Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США уверяют: сегодня существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

В целом в январе специалисты по космической погоде прогнозируют магнитные бури средней и слабой мощности. Они не окажут значительного влияния на состояние человека, но могут вызвать дискофорт для метеозависимых людей. Такие люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах. Также в дни магнитных бурь могут обостриться хронические заболевания.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

Также в период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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