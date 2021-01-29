Новости Одессы и Одесской области

Проезд по трассе Одесса – Кучурган открыт для легковых авто

Проезд по трассе Одесса – Кучурган открыт для легковых авто

С 15:00 часов пятницы, 29 января, сняты ограничения на проезд легковых авто по трассе государственного значения М-16 Одесса – Кучурган (на Кишинев).

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Как сообщает Служба автодорог в Одесской области, свободен для проезда участок км 0 +000 – 20 + 785.

В настоящее время дорожники восстанавливают движение для легковых машин на участке трассы М-16 от «Двух столбов» до поворота на Беляевку.

О снятии восстановлении движения легковых авто на участке автодороги М-16, км 20 + 785 – 59 + 123 будет сообщено дополнительно.

Ранее в Патрульной полиции Одесской области сообщали, что движение транспорта на дорогах государственного значения после снегопадов вновь открыто.

Также сообщалось, что трассу Киев – Одесса разблокировали для легковых авто в одесском направлении.

Фото: Facebook Автодора Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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