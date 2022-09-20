Продовольственный набор от ООН: кто может получить в Одессе и что в него входит

С 19 сентября в Одессе можно получить продовольственный набор от Организации Объединенных Наций. Выдача продуктов проходит на базе волонтерского штаба «Нехай щастить».
Об этом говорится в сообщении на странице волонтеров в Facebook.
Получить наборы могут переселенцы, люди с инвалидностью, многодетные семьи и одинокие родители. Набор продуктов выдается раз в месяц при наличии документов, подтверждающих статус.
Сейчас состав продуктового набора такой:
- Масло растительное — 1л;
- Макароны – 1 кг;
- Мясные консервы – 2,4 кг;
- Бобовая консерва – 0,4 кг;
- Рис – 7,5 кг.
Правила выдачи:
Набор предоставляется 1 раз в месяц. Если вы не получали такую помощь вообще, ее можно получить в любое время.
Дни выдачи:
- Понедельник – лица с инвалидностью I и II группы;
- Со вторника по четверг – внутренние перемещенные лица (ВПЛ);
- Пятница – многодетные, одинокие родители/матери, семьи с ребенком с инвалидностью.
Необходимые документы:
ВПЛ: паспорт, ИНН, справка ВПЛ.
Лица с инвалидностью: паспорт, ИНН, справка об инвалидности.
Многодетные: паспорт, ИНН, книжечка о многодетности.
Одинокие родители/матери: паспорт, ИНН, выписка или Статья 135 Семейного Кодекса.
Точки выдачи:
- ул. Жуковского, 15;
- ул. Королева, 58А (Школа Интеллект).
Время работы:
- Жуковского – с 12:00 до 17:00;
- Королева – с 12:00 до 16:30 (пятница сокращенный день – до 16:00).
Одновременно можно получить только одно: ящик или продовольственный набор.