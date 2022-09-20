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Продовольственный набор от ООН: кто может получить в Одессе и что в него входит

Продовольственный набор от ООН: кто может получить в Одессе и что в него входит

С 19 сентября в Одессе можно получить продовольственный набор от Организации Объединенных Наций. Выдача продуктов проходит на базе волонтерского штаба «Нехай щастить».

Об этом говорится в сообщении на странице волонтеров в Facebook.

Получить наборы могут переселенцы, люди с инвалидностью, многодетные семьи и одинокие родители. Набор продуктов выдается раз в месяц при наличии документов, подтверждающих статус.

Сейчас состав продуктового набора такой:

  • Масло растительное — 1л;
  • Макароны – 1 кг;
  • Мясные консервы – 2,4 кг;
  • Бобовая консерва – 0,4 кг;
  • Рис – 7,5 кг.

Правила выдачи:

Набор предоставляется 1 раз в месяц. Если вы не получали такую ​​помощь вообще, ее можно получить в любое время.

Дни выдачи:

  • Понедельник – лица с инвалидностью I и II группы;
  • Со вторника по четверг – внутренние перемещенные лица (ВПЛ);
  • Пятница – многодетные, одинокие родители/матери, семьи с ребенком с инвалидностью.

Необходимые документы:

ВПЛ: паспорт, ИНН, справка ВПЛ.

Лица с инвалидностью: паспорт, ИНН, справка об инвалидности.

Многодетные: паспорт, ИНН, книжечка о многодетности.

Одинокие родители/матери: паспорт, ИНН, выписка или Статья 135 Семейного Кодекса.

Точки выдачи:

  • ул. Жуковского, 15;
  • ул. Королева, 58А (Школа Интеллект).

Время работы:

  • Жуковского – с 12:00 до 17:00;
  • Королева – с 12:00 до 16:30 (пятница сокращенный день – до 16:00).

Одновременно можно получить только одно: ящик или продовольственный набор.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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