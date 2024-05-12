Продлится ли 12 мая мощная магнитная буря?

Как и предрекали специалисты по космической погоде, на днях нашу планету накрыла мощная магнитная буря. Ее пик пришелся на 10-11 мая. Последствия этой бури могут ощущаться и в последующие дни, предупреждают ученые Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.
А специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на день сегодняшний, 12 мая 2024 года, отдельные возмущенные периоды.
Как ожидается, период повышенной солнечной активности может продлиться вплоть до 17 мая.
Напомним, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины.
В дни магнитных бурь могут наблюдаться головная боль и головокружение, тошнота, нарушение сна, скачки давления и пульса, боли в мышцах, суставах, общая слабость, повышение тревожности.
Как пережить магнитную бурю
- Во время магнитных бурь ешьте меньше острой, жирной, жареной пищи;
- Ограничьте употребление алкоголя, кофе и энергетиков;
- Чаще ешьте зелень, овощи, фрукты и рыбу;
- Постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах;
- Больше времени проводите на открытом воздухе и проветривайте комнату;
- Ложитесь спать в одно и то же время, а перед сном по возможности откажитесь от просмотра телевизора и гаджетов.