Продлится ли 12 мая мощная магнитная буря?

А специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на день сегодняшний, 12 мая 2024 года, отдельные возмущенные периоды.

Как ожидается, период повышенной солнечной активности может продлиться вплоть до 17 мая.

Напомним, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины.

В дни магнитных бурь могут наблюдаться головная боль и головокружение, тошнота, нарушение сна, скачки давления и пульса, боли в мышцах, суставах, общая слабость, повышение тревожности.

Как пережить магнитную бурю