Пробки в Одессе: на каких улицах затруднено движение автомобилей? (карта)

В Одессе утром в пятницу, 4 декабря, есть трудности с движением транспорта на ряде улиц.
В частности, “тянучки” наблюдаются на Среднефонтанской, в районе площади Толбухина, на Николаевской, Люстдорфской и Южной дорогах.
Подробно на картах по состоянию на 8:15 4 декабря.
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В Одессе утром в четверг, 3 декабря, наблюдаются трудности с движением автотранспорта на ряде дорог.
Від вулиці Тираспольської до вулиці Малої Арнаутської утворився затор з трамваїв.
Сьогодні, 8 серпня, від самого ранку на трасі Одеса – Київ, у напрямку Одеси, утворився декількакілометровий затор.
На мосту Хаджибеевского лимана — участке трассы Одесса — Киев — ограничили движение транспорта. Проехать можно только в сторону Киева.
Об’їхати затор на трасі Одеса – Київ можна двома шляхами.
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