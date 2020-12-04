Пробки в Одессе: на каких улицах затруднено движение автомобилей? (карта)

В Одессе утром в пятницу, 4 декабря, есть трудности с движением транспорта на ряде улиц.

В частности, “тянучки” наблюдаются на Среднефонтанской, в районе площади Толбухина, на Николаевской, Люстдорфской и Южной дорогах.

Подробно на картах по состоянию на 8:15 4 декабря.