Пробки в Одессе: где затруднен проезд утром 26 июля

По состоянию на утро понедельника, 26 июля, Одесса уже «по традиции» замерла в утренних пробках.

Так, по данным Google-карт, пробка наблюдается на въезде в город и в районе Двух столбов. В вот Объездная и Южная дороги относительно свободны.

В самом городе затруднен проезд по улице Екатерининской возле Привоза и перекрестка с Новощепным рядом, где продолжаются ремонтные работы. Крайне сложно проехать по улице Атамана Головатого, возле Пересыпского моста, по улице Черняховского в районе 5-й станции Фонтана, небольшую тянучку можно наблюдать на перекрестке проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези.

Больше подробностей – на картах:

Ранее мы сообщали, что на площади Толбухина в Одессе завершили нанесение разметки, установку делиниаторов и сигнальной тумбы.