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Пробки в Одессе: где затруднен проезд утром 26 июля

Пробки в Одессе: где затруднен проезд утром 26 июля

По состоянию на утро понедельника, 26 июля, Одесса уже «по традиции» замерла в утренних пробках.

Так, по данным Google-карт, пробка наблюдается на въезде в город и в районе Двух столбов. В вот Объездная и Южная дороги относительно свободны.

Пробки 26 июля, Два столба

В самом городе затруднен проезд по улице Екатерининской возле Привоза и перекрестка с Новощепным рядом, где продолжаются ремонтные работы. Крайне сложно проехать по улице Атамана Головатого, возле Пересыпского моста, по улице Черняховского в районе 5-й станции Фонтана, небольшую тянучку можно наблюдать на перекрестке проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези.

Больше подробностей – на картах:

Пробки 26 июля, центр

Пробки 26 июля, Атамана Головатого

Пробки 26 июля, Пересыпь

Пробки 26 июля, Черняховского

Пробки 26 июля, Толбухина

Пробки 26 июля, Глушко

Пробки 26 июля, Инглези

Ранее мы сообщали, что на площади Толбухина в Одессе завершили нанесение разметки, установку делиниаторов и сигнальной тумбы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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