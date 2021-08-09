Ремонт дорог в Одессе: где трудятся коммунальщики 9 августа

Трасса Одесса – Киев не разочарует: чего добиваются иностранные консультанты Сам ремонт еще не начался. Пока только разрабатываются проекты капремонта отдельных участков трассы. Но даже на этапе проектирования международные финансовые организации, предоставляющие финансирование, контролируют соблюдение требований к дорогам такого уровня. ПОДРОБНЕЕ