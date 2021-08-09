Ремонт дорог в Одессе: где трудятся коммунальщики 9 августа

Сегодня, в понедельник, 9 августа, во всех районах Одессы продолжится ремонт дорог.
По данным управления дорожного хозяйства Одесского горсовета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского.
В Киевском районе будет проводиться текущий ремонт ул. 12-я Линия (на участке от ул. Левитана до пр. Академика Глушко).
В Малиновском районе текущий ремонт дорожного полотна предусмотрен на:
- ул. Дальницкой;
- ул. Житомирской.
В Суворовском районе капитально ремонтируют территорию школы № 44 на ул. Героев обороны Одессы, 36.
Фото пресс-службы Одесского горсовета