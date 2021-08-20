Пробки в Одессе 20 августа: где сегодня сложно проехать

Утром в пятницу, 20 августа, в Одессе наблюдаются заторы и тянучки на ключевых магистралях и развязках города. Хотя это утро, на удивление, можно назвать относительно спокойным.
Но проблемные места все-таки остаются. Подробнее о них в нашем обзоре.
Перед двумя столбами пробка сегодня только со стороны Объездной дороги и улицы Ангарской. А вот со стороны Хлебодарского можно доехать до этой развязки беспрепятственно.
На Академика Глушко пробка в районе Таировского кладбища.
Также на Таирова есть заторы перед пересечением Героев небесной сотни и Левитана на обеих этих улицах.
В Аркадии пробка на Генуэзской с перспективой разрастания на улицу Посмитного.
Есть затор на Фонтанской дороге перед 5 станцией Большого фонтана и пробка на Черняховского.
Присутствуют тянучки на Космонавтов и Адмиральском проспекте перед развязкой на 1 станции Люстдорфской дороги.
В центре города осложнен проезд на Канатной, Польском спуске и улицах, примыкающих к Привозу: Пантелеймоновской, Малой Арнаутской, Екатерининской и Ришельевской.
На улице Грушевского и Дальницком шоссе перед светофорами тянучки, пробка на Краснослободской перед Балковской.
Путь с поселка Котовского сегодня относительно свободен. Есть только небольшая тянучка перед Молодой гвардией на Добровольского и на Николаевской дороге от Лузановки до Продмаша.
Перед Ивановским путепроводом заторы со стороны Овидиопольской дороги и Святослава Рихтера.