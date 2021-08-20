Пробки в Одессе 20 августа: где сегодня сложно проехать

Утром в пятницу, 20 августа, в Одессе наблюдаются заторы и тянучки на ключевых магистралях и развязках города. Хотя это утро, на удивление, можно назвать относительно спокойным.

Но проблемные места все-таки остаются. Подробнее о них в нашем обзоре.

Перед двумя столбами пробка сегодня только со стороны Объездной дороги и улицы Ангарской. А вот со стороны Хлебодарского можно доехать до этой развязки беспрепятственно.

На Академика Глушко пробка в районе Таировского кладбища.

Также на Таирова есть заторы перед пересечением Героев небесной сотни и Левитана на обеих этих улицах.

В Аркадии пробка на Генуэзской с перспективой разрастания на улицу Посмитного.

Есть затор на Фонтанской дороге перед 5 станцией Большого фонтана и пробка на Черняховского.

Присутствуют тянучки на Космонавтов и Адмиральском проспекте перед развязкой на 1 станции Люстдорфской дороги.

В центре города осложнен проезд на Канатной, Польском спуске и улицах, примыкающих к Привозу: Пантелеймоновской, Малой Арнаутской, Екатерининской и Ришельевской.

На улице Грушевского и Дальницком шоссе перед светофорами тянучки, пробка на Краснослободской перед Балковской.

Путь с поселка Котовского сегодня относительно свободен. Есть только небольшая тянучка перед Молодой гвардией на Добровольского и на Николаевской дороге от Лузановки до Продмаша.

Перед Ивановским путепроводом заторы со стороны Овидиопольской дороги и Святослава Рихтера.