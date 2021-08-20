Новости Одессы и Одесской области

Пробки в Одессе 20 августа: где сегодня сложно проехать

Пробки в Одессе 20 августа: где сегодня сложно проехать

Утром в пятницу, 20 августа, в Одессе наблюдаются заторы и тянучки на ключевых магистралях и развязках города. Хотя это утро, на удивление, можно назвать относительно спокойным.

Но проблемные места все-таки остаются. Подробнее о них в нашем обзоре.

Перед двумя столбами пробка сегодня только со стороны Объездной дороги и улицы Ангарской. А вот со стороны Хлебодарского можно доехать до этой развязки беспрепятственно.

На Академика Глушко пробка в районе Таировского кладбища.

Также на Таирова есть заторы перед пересечением Героев небесной сотни и Левитана на обеих этих улицах.

В Аркадии пробка на Генуэзской с перспективой разрастания на улицу Посмитного.

Есть затор на Фонтанской дороге перед 5 станцией Большого фонтана и пробка на Черняховского.

Присутствуют тянучки на Космонавтов и Адмиральском проспекте  перед развязкой на 1 станции Люстдорфской дороги.

В центре города осложнен проезд на Канатной, Польском спуске и улицах, примыкающих к Привозу: Пантелеймоновской, Малой Арнаутской, Екатерининской и Ришельевской.

На улице Грушевского и Дальницком шоссе перед светофорами тянучки, пробка на Краснослободской перед Балковской.

Путь с поселка Котовского сегодня относительно свободен. Есть только небольшая тянучка перед Молодой гвардией на Добровольского и на Николаевской дороге от Лузановки до Продмаша.

Перед Ивановским путепроводом заторы со стороны Овидиопольской дороги и Святослава Рихтера.

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить