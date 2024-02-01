Пробки, ямы и потоп: часть Одессы осталась без воды

Из-за аварии водопровода по улице Армейской много одесских домов остались без воды. Сейчас специалисты заняты ликвидацией прорыва. Но строительная техника и потоки воды перекрыли движение, поэтому на Армейской огромная пробка.
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На каких улицах нет воды:
- ул. Екатерининская, 34/36, 38;
- пер. Шампанский – частично все дома;
- ул. Армейская – частично все дома;
- пер. Ботанический, 2, 4, 6;
- просп. Гагарина, 15-25;
- ул. Маршала Говорова – частично все дома;
- ул. Романа Кармена, 21, 21А;
- ул. Сегедская, 1-11;
- просп. Шевченко, 10-25;
- пер. Лунный, 1-4.
Водоснабжение горожанам обещали вернуть к 15:00, но ремонтные работы по состоянию на 16:00 еще продолжаются.
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