Пробки, ямы и потоп: часть Одессы осталась без воды

Одна из улиц Одессы будет частично закрыта для проезда до 20 мая Часть улицы Шота Руставели в Хаджибейском районе Одессы оставят закрытой до 20 мая 2024 года. На участке от улицы Живописной (бывшая Скворцова) до ул. Авиационный проезд для автотранспорта закрыт. ПОДРОБНЕЕ

Одесский Деволановский: ремонт спуска заканчивается или продолжается? (фоторепортаж) Время от времени нам сообщают какую-то очередную новость о давней одесской улице, вернее, спуске. Речь идет о Деволановском, который начали ремонтировать до войны и продолжили во время нее… Что там сейчас? ПОДРОБНЕЕ

Одна из одесских улиц перекрыта до начала лета В связи с капремонтом Деволановского спуска до конца мая 2024 года продлен запрет на движение транспорта на участке между ул. Еврейской и Карантинным спуском. ПОДРОБНЕЕ