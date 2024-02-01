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Пробки, ямы и потоп: часть Одессы осталась без воды

Пробки, ямы и потоп: часть Одессы осталась без воды

Из-за аварии водопровода по улице Армейской много одесских домов остались без воды. Сейчас специалисты заняты ликвидацией прорыва. Но строительная техника и потоки воды перекрыли движение, поэтому на Армейской огромная пробка.

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На каких улицах нет воды:

  • ул. Екатерининская, 34/36, 38;
  • пер. Шампанский – частично все дома;
  • ул. Армейская – частично все дома;
  • пер. Ботанический, 2, 4, 6;
  • просп. Гагарина, 15-25;
  • ул. Маршала Говорова – частично все дома;
  • ул. Романа Кармена, 21, 21А;
  • ул. Сегедская, 1-11;
  • просп. Шевченко, 10-25;
  • пер. Лунный, 1-4.
ремонт водопровода

На Армейской прорвало трубу водопровода. Улица осталась без воды. Образовалась пробка / Скриншот с видео 7 канала

Водоснабжение горожанам обещали вернуть к 15:00, но ремонтные работы по состоянию на 16:00 еще продолжаются.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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