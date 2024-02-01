Корки, ями та потоп: частина Одеси залишилася без води

Через аварію водопроводу по вулиці Армійській багато одеських будинків залишилося без води. Наразі фахівці зайняті ліквідацією прориву. Але будівельна техніка та потоки води перекрили рух, тож на Армійській величезний затор.
Читайте також: В Одесі з’явиться новий водопровід за 400 мільйонів гривень
На яких вулицях немає води:
- вул. Катерининська, 34/36, 38;
- пров. Шампанський – частково всі будинки;
- вул. Армійська – частково всі будинки;
- пров. Ботанічний, 2, 4, 6;
- просп. Гагаріна, 15-25;
- вул. Маршала Говорова – частково всі будинки;
- вул. Романа Кармена, 21, 21А;
- вул. Сегедська, 1-11;
- просп. Шевченка, 10-25;
- пров. Місячний, 1-4.
Водопостачання городянам обіцяли повернути до 15:00, але ремонтні роботи станом на 16:00 ще тривають.
Читайте також: Одеський водопровід – коли з’явилася перша питна вода
Головне фото ілюстративне