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Корки, ями та потоп: частина Одеси залишилася без води

Корки, ями та потоп: частина Одеси залишилася без води

Через аварію водопроводу по вулиці Армійській багато одеських будинків залишилося без води. Наразі фахівці зайняті ліквідацією прориву. Але будівельна техніка та потоки води перекрили рух, тож на Армійській величезний затор.

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На яких вулицях немає води:

  • вул. Катерининська, 34/36, 38;
  • пров. Шампанський – частково всі будинки;
  • вул. Армійська – частково всі будинки;
  • пров. Ботанічний, 2, 4, 6;
  • просп. Гагаріна, 15-25;
  • вул. Маршала Говорова – частково всі будинки;
  • вул. Романа Кармена, 21, 21А;
  • вул. Сегедська, 1-11;
  • просп. Шевченка, 10-25;
  • пров. Місячний, 1-4.
ремонт водопроводу

На Армійській прорвало трубу водопроводу. Вулиця залишилася без води. Утворилася пробка / Скріншот з відео 7 каналу

Водопостачання городянам обіцяли повернути до 15:00, але ремонтні роботи станом на 16:00 ще тривають.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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