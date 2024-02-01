Корки, ями та потоп: частина Одеси залишилася без води

Одеській Деволанівський: ремонт узвозу закінчується чи продовжується? (фоторепортаж) Час від часу нам повідомляють якусь новину про давню одеську вулицю, точніше, узвіз. Йдеться звісно про Деволанівський, який почали ремонтувати до війни і продовжили під час неї… Що там зараз? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одну з одеських вулиць перекрито до початку літа У зв’язку з капремонтом Деволановського узвозу до кінця травня 2024 року продовжено заборону руху транспорту на ділянці між вул. Єврейською та Карантинним спуском. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ