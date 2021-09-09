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Пробки и ДТП в Одессе утром 9 сентября

Пробки и ДТП в Одессе утром 9 сентября

Утром в четверг, 9 сентября, на одесских улицах наблюдаются многочисленные пробки, заторы и аварии.

Особенно осложнен проезд на основных магистралях, перед перекрестками. А многочисленные дорожно-транспортные происшествия (ДТП) еще больше усугубляют ситуацию.

В центре города, особенно в районе ЖД вокзала, тянучки на Среднефонтанской, на Канатной, Ришельевской, Екатерининской, Пантелеймоновской и Малой Арнаутской.

Из-за ДТП на пересечении Преображенской и Жуковского, там тоже сложно проехать.

Возле морского порта сложно проехать по Польскому спуску, Польской улице и улице Осипова.

На Черемушках ДТП на площади Деревянко и пробки на Ицхака Рабина и Филатова.

Пробки на Адмиральском проспекте перед 1 ст. Люстдорфской дороги и 5 ст. Фонтана. Также пробки на Люстдорфской дороге и Краснова.

 

Пробка перед Ивановским мостом по Овидиопольской дороге и на улице Святослава Рихтера.

На Таирова пробки на проспекте Небесной сотни и улице Королева. ДТП на пересечении Люстдорфской дороги и ул. Дмитрия Донского. По Донского пробка до Чубаевской и далее по этой улице до Посмитного.

В Аркадии на Посмитного также пробка, переходящая в пробку на Генуэзской. На Генуэзской движению мешает также ДТП.

На Слободке затруднено движение по Краснослободской и улицам, прилегающим к Слободскому рынку.

На поселке Котовского сложнее всего проехать к Молодой гвардии по Добровольского и Южной дороге. Также тянучка по Заболотного перед выездом на Объездную.

Мы также собрали последнюю информацию о новых знаках и разметке на городских автомагистралях.

А еще рассказали, как проходт начавшийся в апреле этого года ремонт улицы Преображенской от Пантелеймоновской до Новощепного ряда.

Тем, кто ездит через площадь Деревянко, стоит обратить внимание на появившиеся там на проезжей части “берлинские подушки”.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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